MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:02
MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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