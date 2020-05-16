MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 20 mayın imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınının imha edildiğini duyurdu.
16.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:48
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayınının imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayın ele geçirilerek, METİ Timleri'mizce imha edildi" denildi.
Kaynak: DHA