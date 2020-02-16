MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

16.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:46
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki 'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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