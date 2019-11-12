MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

12.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:34
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen 'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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