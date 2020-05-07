MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
07.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:47

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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