MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
18.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:15
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Kaynak: DHA