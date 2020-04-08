MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA