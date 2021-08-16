MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 8'E ULAŞTIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e çıktığını duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 8'E ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Alçakça tuzaklanmış EYP ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı" denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki operasyonda, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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