MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:46

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA