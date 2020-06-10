MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA