TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş