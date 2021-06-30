TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Son dakika... TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son dakika... TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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