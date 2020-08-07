MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, 7 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA