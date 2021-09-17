MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 6 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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