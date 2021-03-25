MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

25.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:10
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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