MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milli, Irak, PKK, Güncel, Haber

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