MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladıBakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA