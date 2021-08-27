MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.'
Son dakika haber: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."
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