MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
02.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:12
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA