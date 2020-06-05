MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
05.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA