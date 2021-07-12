MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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