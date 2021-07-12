MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı