MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı