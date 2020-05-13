MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA