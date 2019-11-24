MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi - Haber

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:40
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et