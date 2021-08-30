MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Göklerin kartalları her daim görevinin başında. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale...
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanının işletilmesine' yönelik açıklama Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'daki havalimanının işletilmesine" yönelik açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Hamid Karzai Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:33:26. #1.16#

title