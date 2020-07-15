MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA