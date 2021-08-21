MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı