MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava...
Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika haberleri | TSK İLE MİT'İN ÇALIŞMASIYLA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ METİNA'DA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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