MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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