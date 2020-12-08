MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

08.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:53
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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