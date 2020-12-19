MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

19.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:27
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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