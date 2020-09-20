MSB: "Avaşin'de düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" MSB: "Avaşin'de düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: "Avaşin'de düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA