MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada operasyona ilişkin videoya da yer verildi.

Görüntü dökümü:

- Hava harekatından görüntü

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA