MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
08.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:46

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada operasyona ilişkin videoya da yer verildi. 

Görüntü dökümü:

- Hava harekatından görüntü

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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