MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:39

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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