MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
17.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:32
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA