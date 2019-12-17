MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekle operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:42
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 'lı teröristin hava destekle operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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