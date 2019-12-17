MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:33

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekle operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

Kaynak: DHA