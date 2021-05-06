Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 2 teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 2 teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler için kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 70 oldu."

Son Dakika | Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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