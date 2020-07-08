MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA