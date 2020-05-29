MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
29.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:33
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA