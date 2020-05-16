MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

Kaynak: DHA