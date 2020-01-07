MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
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MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

Kaynak: İHA
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