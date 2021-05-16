MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı, SİHA ile etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı, SİHA ile etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı, SİHA ile etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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