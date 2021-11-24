Son dakika haberi | Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terör örgütü Pkk mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, taciz ateşine, ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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