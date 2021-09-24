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Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 Pkk'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bölgede dün de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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