Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda, PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda, PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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