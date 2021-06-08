Son dakika haber... Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 2 teröristin Hava Kuvvetlerinin icra ettiği harekat ile etkisiz hale getirildiğini açıklardı. Yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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