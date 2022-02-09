MSB: Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi (2)

FIRAT, MALATYA (DHA) - 9 PKK/ Ypg'Lİ TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu" denildi.Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde de tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel