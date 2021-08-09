MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)İHA'LAR BULDU ATAK'LAR VURDUPençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

İHA'LAR BULDU ATAK'LAR VURDU

Pençe Kaplan harekatı bölgesinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Bölgeye yaklaşan teröristlerin insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. 'Sivilleri, tarihi ve dini yapılarla çevreyi dokunulmaz' kabul eden Mehmetçik, teröristleri anbean takip ederek en doğru zamanda operasyon için düğmeye bastı. Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Öldürülen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu değerlendirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
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