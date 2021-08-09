MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika gündem: TSK, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristi etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan milli sporcuları tebrik etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Burak Elmas Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:11:26. #1.14#

title