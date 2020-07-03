MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin'de tespit edilen terör örgütü PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin'de tespit edilen terör örgütü PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Kaynak: DHA